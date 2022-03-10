Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler

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Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman merkez ve 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

SARIVELİLER, KARAMAN (AA) - Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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