Karaman mahsur kalan köpeği iple yanına inerek kurtardı

13.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:47

Mahsur kalan köpeği iple yanına inerek kurtardı Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Ali Sabuncu (63), havlama sesiyle fark ettiği dere yatağının yamacında mahsur kalan köpeği, ağaca bağladığı iple yanına inip kurtardı. Aç ve bitkin olan köpeği besleyen Sabuncu, daha sonra köpeği doğaya bıraktı. Sabuncu'nun köpeği kurtarma anı da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sabuncu "Onun da bir can taşıdığını düşünüp, iple bulunduğu yere inip kurtardım"dedi.

Ermenek'te Meydan Mahallesi'nde oturan Ali Sabuncu, eşi Şenay Sabuncu ile birlikte 07 Aralık Cumartesi günü Yarasaköprü mevkiindeki bağ evine gitti. Burada bahçesinin bakımı yapan Sabuncu, köpek havlama sesi duydu. Çevredeki bahçelerden geldiğini düşünen Sabuncu, bahçedeki işlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Pazar günü tekrar bağ evine giden Sabuncu, yine aynı köpeğin sesini duydu. Etrafı kontrol eden Şenay Sabuncu, havlayan köpeğin dere yatağının yamacında mahsur kaldığını gördü. Durumu eşine anlattı. Kendisi de köpek besleyen Ali Sabuncu, ağaca bağladığı iple dere yatağının yamacına inip, mahsur kalan köpeği kurtardı. Aç ve bitkin olan köpeği yukarı çıkartıp, besledikten sonra doğaya bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Ali Sabuncu, şunları söyledi:

"Cumartesi günü bahçede çalışıyordum. Köpeğin havlama sesi duydum. O gün aldırış etmedik. Çünkü etrafımız bağ ve bahçe oralardan geldiğini sandık. Ertesi gün tekrar aynı köpek sesini duyunca eşim etrafı kontrol edip, köpeğin mahsur kaldığını gördü. Bende onunda bir can taşıdığını düşünüp, iple bulunduğu yere inip kurtardım."

Köpeğin yanına indiğinde saldırabilir düşüncesiyle tedirgin olduğunu belirten Sabuncu " Yanına ulaştığımda, tepkisini ölçmek için yanımda götürdüğüm ekmeği önüne attım. Tepki vermedi. Bitkin ve açtı. Sonra başını okşadım. Saldırgan yapısı olmayınca iple tırmanarak yukarı çıkardım. Ben köpeği yukarı çıkardığım sırada yukarda bir köpek havlıyordu. Adeta onu yukarı çağırıyordu. Köpeği yukarı çıkartım. Açtı olduğu için besledim, sonra da bıraktım." diye konuştu.

Kaynak: DHA