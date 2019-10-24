Karaman kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

24.10.2019 12:53

Kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

Karaman'da arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek (15), kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Nuri Şimşek arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bulunan kütüphaneye gitti. Kütüphaneden çıktığı sırada Nuri Şimşek'e, Muzaffer Yücetaş idaresindeki 70 AD 730 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Şimşek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer Yücetaş ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA