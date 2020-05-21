KARAMAN Kumarhaneye dönüştürülen evdeki 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası Kumarhaneye dönüştürülen evdeki 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezasıKARAMAN'da, kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda aynı oda içerisinde yakalanan 17 kişi gözaltına alındı.

Kumarhaneye dönüştürülen evdeki 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası

KARAMAN'da, kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda aynı oda içerisinde yakalanan 17 kişi gözaltına alındı. S.Z. isimli şüphelinin 20 gün önce 1+1 apart daireyi kiraladığı ve kumarhaneye dönüştürdüğü öğrenildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa bir süre önce Abbas Mahallesi 316 sokak üzerindeki bir apart dairenin kiralandığını ve kumarhaneye dönüştürüldüğü yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, gece yarısı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40 metrekarelik 1+1 dairenin bir odasında kumar oynayan 17 kişi suç üstü yakalandı.

17 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda alkollü içecek ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: DHA