Karaman küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu görünce; 'çocuklarım yoktu, ben onları çocuğum gibi...

04.09.2019 12:30

Küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu görünce; 'Çocuklarım yoktu, ben onları çocuğum gibi büyüttüm' diye ağladı

Karaman'da kamyonetin çarptığı küçükbaş hayvanların 16'sı telef oldu, 10'u da yaralandı. Kazayı duyup gelen koyunların sahibinin eşi Ayşe Mayda, Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüşö diye ağladı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi Bucakışla köy yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Mayda'nın yolun karşısına geçirmek istediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada küçükbaş hayvanlardan 16'sı telef oldu, 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Küçükbaş hayvanlarına kamyonetin çarptığını duyan Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda, koşarak kaza yerine geldi. Hayvanlarının telef olduğunu gören Ayşe Mayda, Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüşö diye ağladı. Sürücü Yılmaz, zararını telefi edeceğini söylerken polis ve eşi de Ayşe Mayda'yı sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücünün yapılan alkol testinde 1.69 promil alkollü olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan önce kesileceği belirtildi.

Kaynak: DHA