Karaman KÖYDES İl Tahsisat Komisyon Toplantısı yapıldı Karaman KÖYDES İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Karaman KÖYDES İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısına ilk kez başkanlık eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Işık, Karaman'ın en iyi hizmeti alabilmesi için il özel idaresi olarak gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti.

2020 yılı içerisinde Karaman il genelinde yapılan ve yapılması planlanan çalışma ve projelerin ele alındığı Haziran ayı değerlendirme toplantısı, il genelinde yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi

Toplantıya; Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İlçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, ilgili kurum müdürleriyle köylere hizmet götürme birliği personeli katıldı.

Kaynak: AA