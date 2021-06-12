Karaman, Konya ve Mersin'de akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Karaman, Konya ve Mersin'de akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karaman, Konya ve Mersin'de akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Karaman çevreleriyle Konya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Karaman çevreleriyle Konya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Karaman çevreleriyle Konya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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