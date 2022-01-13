Karaman, Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kar etkili oluyor

KARAMAN (AA) - Karaman, Konya, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde kar etkili oluyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde'de havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyden orta kuvvette, bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Karaman

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekipler, kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici türü araçlar ise aralıklarla kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Konya

Konya'da, Seydişehir, Yalıhüyük, Bozkır kara yollarında polis ekipleri, sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Yalıhüyük ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Yunak ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıklarla süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar, il merkezi ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışıyla Afyon Kalesi de beyaza büründü.

Aksaray

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam başlayan kar, zaman zaman tipiye dönüştü.

Kar nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.