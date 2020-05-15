KARAMAN KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
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KARAMAN KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 kişi, Karaman'da sağlık kontrolünden geçirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

KARAMAN KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
15.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:06

KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 kişi, Karaman'da sağlık kontrolünden geçirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

KKTC'den gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen 288 vatandaş, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra AFAD ve polis ekiplerinin kontrolünde 15 otobüsle 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Karaman'a getirildi. Bu kişiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatuniye Kız Yurdu'na yerleştirildi.

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KARAMAN KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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