KARAMAN KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadı
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KARAMAN KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadı

KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadıKKTC'den getirildikten sonra Karaman'da yurda yerleştirilen 141 vatandaşın, 14 günlük karantina süreleri, 31 kentteki sokağa çıkma yasağı ve bu şehirlere giriş- çıkışların yasak olması nedeniyle 2 gün uzatıldı.

11.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:59
KARAMAN KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadı

KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadı

KKTC'den getirildikten sonra Karaman'da yurda yerleştirilen 141 vatandaşın, 14 günlük karantina süreleri, 31 kentteki sokağa çıkma yasağı ve bu şehirlere giriş- çıkışların yasak olması nedeniyle 2 gün uzatıldı.

KKTC'den 28 Mart günü gemi ile Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen 141 kişi, otobüsler ile Karaman'a ulaştırıldı. Gelenler, 14 günlük karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi. 141 kişinin 14 günlük karantina süreleri bu sabah doldu. Saat 09.00 itibari ile evlerine gönderilmeleri beklenen vatandaşların, karantina süreleri 2 gün uzatıldı. Karar, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma yasağı ile bu şehirlere giriş-çıkışların yasak olması nedeniyle alındı.

141 kişinin, 30 Mart günü KKTC'den gelip karantinaya alınan 332 kişi ile birlikte Pazartesi günü evlerine gönderilecekleri öğrenild

KARAMAN KKTC'den gelen 141 kişin karantina süresi 2 gün uzadı

Kaynak: DHA

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