KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı
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KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandıMUĞLA Açık Cezaevi'nden firar eden ve kendisini Suriye uyruklu olduğunu belirtip başka bir isim adına düzenlenmiş geçici kimlik belgesini gösteren Samet Ö. (32), Karaman'da jandarma tarafından yakalandı.

21.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:53

Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

MUĞLA Açık Cezaevi'nden firar eden ve kendisini Suriye uyruklu olduğunu belirtip başka bir isim adına düzenlenmiş geçici kimlik belgesini gösteren Samet Ö. (32), Karaman'da jandarma tarafından yakalandı. Sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' olarak bilindiği belirlenen Samet Ö. hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile aralarında 'kasten adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Karaman- Konya karayolunda rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü de kendisinin Suriye uyruklu olduğu belirtip geçiciği kimlik belgesi gösterdi. Durumdan şüphelenen jandarma, yaptığı incelemede geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine gözaltına alınan sürücünün parmak izi kontrolünde Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı. Hakkında 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Samet Ö.'nin sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı ve 'kasten adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Samet Ö., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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