KARAMAN Kayıp Afgan çobanın cesedi boş su kuyusunda bulundu
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KARAMAN Kayıp Afgan çobanın cesedi boş su kuyusunda bulundu

Kayıp Afgan çobanın cesedi boş su kuyusunda bulunduKARAMAN'da dün kayıp ihbarı yapılan Afganistan uyruklu çoban, su kuyusunda ölü bulundu.

13.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:01

Kayıp Afgan çobanın cesedi boş su kuyusunda bulundu

KARAMAN'da dün kayıp ihbarı yapılan Afganistan uyruklu çoban, su kuyusunda ölü bulundu. Jandarma, Afgan çobanın tarlada sürüklenip öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı üzerinde duruyor.

Karaman'da soyadı bilinmeyen Halil isimli Afganistan uyruklu çoban, dün, Nuri Çelebi'ye ait koyunları otlatmak için Çoğlu köyünden ayrıldı. Çoban akşam eve dönmeyince, Çelebi jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı aramada sürü bulundu, ancak çobana ulaşılamadı.

Dün gece ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Bugün koyunlarını kendisi otlatmak zorunda kalan Nuri Çelebi, uzun zamandır kullanılmayan su kuyusunda Afganistan uyruklu çobanın cesedini buldu.

Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede, çobanın yol kenarından kuyuya kadar 180 metre sürüklendiğini tespit etti. Çobanı atıldığı kuyudan çıkarmak üzere bölgeye AFAD ekipleri ve iş makinesi istendi. İş makinesi ile kuyunun büyük bir bölümünü kapatan kaya parçası kaldırıldı, AFAD ekiplerince 4 metrelik kuyudan çobanın cesedi çıkarıldı.

Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yaraya rastlanılamazken, boğuşma izlerinin olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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KARAMAN Kayıp Afgan çobanın cesedi boş su kuyusunda bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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