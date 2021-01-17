Karaman kar yağışı ile beyaza büründü
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Karaman kar yağışı ile beyaza büründü

17.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:00
Karaman kar yağışı ile beyaza büründü

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor.

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla birlikte kent beyaza büründü.

Karaman-Konya, Karaman-Mersin, Karaman-Ereğli kara yollarında, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri, kar yağışından dolayı sokağa çıkan az sayıda vatandaşı, evlerine girmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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