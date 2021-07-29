Karaman Kadastro Müdürlüğü 24 Köy ve 1 Beldede Güncelleme Kadastro Çalışması Yapacaktır.

KARAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 24 KÖY VE 1 BELDEDE GÜNCELLEME KADASTRO ÇALIŞMASI YAPACAKTIR.

KARAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 24 KÖY VE 1 BELDEDE GÜNCELLEME KADASTRO ÇALIŞMASI YAPACAKTIR.

Karaman Kadastro Müdürlüğü ADA, AĞAÇYURDU, AKÇAALAN, AŞAĞIAKIN, BAŞKIŞLA, BOSTANÖZÜ, BOYALI, BURHAN, ÇATAK, ÇAVUŞPINAR, ÇUKUR, DAMLAPINAR, ERENKAVAK, İHSANİYE, KALABA, KURTDERESİ, KURUCABEL, MORCALI, SEYİTHASAN, ŞIHLAR, TAVŞANLI, ÜÇKUYU, YILANGÖMÜ, YUKARIAKIN köyleri ile AKÇAŞEHİR beldesinde ihaleli olarak güncelleme çalışmaları yapacağını açıkladı.

Karaman Kadastro Müdürü Ali KİBER yaptığı açıklamada ; ADA, AĞAÇYURDU, AKÇAALAN, AŞAĞIAKIN, BAŞKIŞLA, BOSTANÖZÜ, BOYALI, BURHAN, ÇATAK, ÇAVUŞPINAR, ÇUKUR, DAMLAPINAR, ERENKAVAK, İHSANİYE, KALABA, KURTDERESİ, KURUCABEL, MORCALI, SEYİTHASAN, ŞIHLAR, TAVŞANLI, ÜÇKUYU, YILANGÖMÜ, YUKARIAKIN köyleri ile AKÇAŞEHİR beldesinde 51556 parsel ve 57255 hektarlık alanda 3402 sayılı Kadastro kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Ek-1 Maddesi hükümlerine göre güncelleme çalışmalarına başlanacaktır.

Bu yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; Sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro paftalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması hedeflenmektedir.

Müdürlüğümüzce güncelleme çalışmaları kapsamında bulunan köylerde taşınmazların zeminde bulunan sabit sınırları parsel malikleri ve kadastro ekibinin katılımı ile son teknolojik aletlerle koordinatlı olarak ölçülerek; uçuş haritaları, uydu görüntüleri ve mevcut diğer verilere dayalı olarak kadastro paftaları yeniden düzenlenecek ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Güncelleme çalışmaları kapsamında ilgili birimlerde en iyi ve sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi için vatandaşlarımızın arazi çalışmalarına iştirak etmeleri ve zeminde ki mevcut sınırları doğru göstermesi oldukça önem arzetmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün yaptığı ihale ile yapılacak çalışmaların en kısa sürede yapılması planlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre