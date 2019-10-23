Karaman japon gezgin, 10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor

23.10.2019 12:42

Japon gezgin, 10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor

Karaman'da konaklayan Japon Shogan Kameda (43), 10 yıl önce yürüyerek başladığı dünya turunu bisikletiyle sürdürdüğünü ve bugüne kadar 20'den fazla ülke gezdiğini söyledi. Türklerin yardımsever olduğunu ifade eden Kemada, Japonya'dan ayrıldığımdan bu yana 10 yıldır parasız yaşıyorum. Özellikle Türkiye'de yemek konusunda herkes yardımcı oluyor. Türkler çok iyi ve yardımsever. Yemek ısmarlıyorlar, meyve hediye ediyorlar.dedi.

Ülkesi Japonya'da spor öğretmenliği yapan Shogan Kameda, dünya turu kapsamında geldiği Türkiye ziyareti sırasında Karaman'da konakladı. Dünya turuna 10 yıl önce yürüyerek başladığını belirten Kameda, 10 yıl önce yürüyerek başladığım dünya turunda Çinli, bir kız bana bu bisikleti hediye etti. O günden bu tarafa bu bisikletle seyahat ediyorum.

Dünya turunu para harcaman yaptığını ifade eden Kemada, şunları söyledi

Şu ana kadar 20'ye yakın ülke gezdim. Gittiğim yerlerde hiç para harcamadım. O ülkenin insanlara benim turist olduğumu ve dünya turu yaptığımı anlayınca bana yardım ediyor. Yemek ve kıyafet veriyorlar. Konaklayacak yer gösteriyorlar. Bazen de konaklayacak yer olmayınca çadırımda kalıyorum. Bu benim Türkiye'ye ikinci gelişim. İlk gelişim Gürcistan üzerinden olmuştu. Karadeniz'i sahil hattı boyunca gezip, İstanbul'dan Ege'ye geçmiştim. Oradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya gittim. Türkiye benim çok hoşuma gittiği için şimdi ikinci kez gelme kararı aldım. Ben Türkiye'de doğu bölgeleri henüz gezemedim. Bu yıl bu bölgeleri de gezmek istiyorum. Japonya'dan ayrıldığımdan bu yana 10 yıldır parasız yaşıyorum. Özellikle Türkiye'de yemek konusunda herkes yardımcı oluyor. Türkler çok iyi ve yardımsever. Yemek ısmarlıyorlar meyve hediye ediyorlar.

Kaynak: DHA