Şehir merkezinde ve anayollarda yoğun kar yağışı Ekiplerin Konya-Ankara kara yolunda sürücülerin geçişine izin vermemesi Araçların geri dönmesi Yolları temizleyen kar küreme araçları Ankara yolu üzerindeki tabelalar Konya-Isparta Karayolu'nun Beyşehir ilçe merkezi çıkışında ekiplerin...

Şehir merkezinde ve anayollarda yoğun kar yağışı

Ekiplerin Konya- Ankara kara yolunda sürücülerin geçişine izin vermemesi

Araçların geri dönmesi

Yolları temizleyen kar küreme araçları

Ankara yolu üzerindeki tabelalar

Konya-Isparta Karayolu'nun Beyşehir ilçe merkezi çıkışında ekiplerin araçların geçişine izin vermemesi Konya'da Karaman istikameti hariç tüm şehirlerarası yollar trafiğe kapatıldı

KONYA ( AA ) - Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman hariç tüm il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.

Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana yollarının tamamına tüm araç geçişleri durduruldu.

Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Geç saatlerde şehir merkezindeki araçlar da ilerlemekte zorlandı.

Şehir merkezinde beleride kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.