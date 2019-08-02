Karaman İŞGEM İcra Kurulu toplandı

Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İcra Kurulu, Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında toplandı.

İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Vali Meral, merkezin toplantı salonunda Karaman İŞGEM'in, kuluçka merkezi olarak bir iş kurma ve istihdam modeli olduğunu söyledi.

Devletin bu girişimcilere iş kurarken ve sonrasında KOSGEB aracılığı ile önemli hibe ve destekler verdiğini aktaran Meral, burada farklı sektörlerde geleceğin bilinçli sanayicilerinin yetiştiğini, İŞGEM'in Karaman'a önemli sosyo-ekonomik katkılar sağladığını ifade etti.

Toplantıya, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İŞGEM Genel Müdürü Ali Kantürk de katıldı.

Kaynak: AA