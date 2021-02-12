Karaman İRAP Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Karaman Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) İl Üst Düzey Bilgilendirme toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Sonrasında İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şerife Han, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ve 2021 Afet Eğitim Yılı hakkında ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Bilgilendirme toplantısının önemine değinen Vali Işık, yaptığı konuşmada, AFAD Daire Başkanlığının Bakanlık bünyesinde bugüne kadar afet sonrasında afete müdahale noktasında son derece başarılı çalışmaları olduğunu belirterek, afet sonrasında bölgeye ulaşılmasında ve yardımların ulaştırılmasında son derece başarılı bir ülke olmamıza rağmen afet öncesinde yapılması gerekenler konusunda eksikliklerimiz olduğunu söyledi.

Kaymakamlık yaptığı dönemlerdeki yaşananlardan ve tecrübelerinden örnekler veren Vali Işık, kaymakamlık döneminde il sivil savunma planları olduğunu ancak planların ayakları yere basmayan ve kaymakamların dahi anlamadığı planlar olduğunu söyledi.

Bugün tanıtımı yapılan İl Afet Riski Azaltma Planının ayağı yere basan bir plan olarak önlerine geldiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bu plan ilimize hizmet veren bölge müdürlükleri dahil, sivil toplum kuruluşlarımızın, belediye başkanlıklarımızın, kaymakamlıklarımızın el birliği ile hazırlayacağı bir plan olacak. Dolayısıyla bu plan aktif katılım isteyen bir plan. Biz bu planı ne kadar ayağı yere basan bir plan haline getirebilirsek o derece afetlerin riskini azaltmış olacağız. Bunun için sizlerden rica ediyorum. Bu planı el birliği içerisinde yapalım. Yapacağımız bu plan ile belki afetin önüne geçemeyiz ancak riskini en aza indirebiliriz. Can ve mal kaybını ne kadar önleyebilirsek bu hepimizin bir başarısı olacak."

Toplantı konuyla ilgili görüş ve temennilerin ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantıya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin