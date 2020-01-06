Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde eğitime kar engeli
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde eğitime kar engeli

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

06.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:59
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde eğitime kar engeli

'ın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların 7 Ocak Salı günü tatil edilmesine karar verdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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