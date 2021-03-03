Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir köy karantinaya alındı

03.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:50
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-20) tespiti nedeniyle karantinaya alındı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-20) tespiti nedeniyle karantinaya alındı.

Sarıveliler Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sarıveliler İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ayşegül Efe başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Koçaşlı köyünde koronavirüs vakası tespiti ve temaslı kişi sayısı artışı sebebiyle ikinci bir karara kadar giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Köyde eğitim ve öğretime ikinci bir karara kadar ara verilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Serdar Aziz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 16:54:56. #1.16#
title