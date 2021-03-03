Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-20) tespiti nedeniyle karantinaya alındı.

Sarıveliler Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sarıveliler İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ayşegül Efe başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Koçaşlı köyünde koronavirüs vakası tespiti ve temaslı kişi sayısı artışı sebebiyle ikinci bir karara kadar giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Köyde eğitim ve öğretime ikinci bir karara kadar ara verilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal