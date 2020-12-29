Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Karaman'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Karaman'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Karaman'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Karaman'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Karaman'ın en meşhur yemekleri, Karaman'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Karaman'ın neyi meşhurdur, Karaman'ın nesi meşhur? Karaman'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KARAMAN'IN NEYİ MEŞHUR?

Karaman ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mıkla

Töğmeken

Zeyve kebabı

Papara Yemeği

Batırık

Guymak

Calla

Batırık

Cevizli Bandırma

Tarhanabaşı

Salçalı Köfte

Sulu Pilav

Karaman'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.