Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 mahalle ve bir köy karantinaya alındı Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 9 mahalle ile bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 9 mahalle ile bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçe merkezine bağlı Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran mahalleleri ile Ardıçkaya köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen mahallelerde ve köyümüzde, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş noktalarında tedbir aldı.

Açıklamada ayrıca Ermenek ilçe merkezi, Kazancı ve Güneyyurt beldeleri ile köylerde kurulan halk pazarlarının faaliyetlerine ikinci bir karara kadar geçici olarak ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA