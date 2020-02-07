Karaman'ın Başyayla ilçesinde eğitime kar engeli
Karaman'ın Başyayla ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
07.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:48
Karaman'ın Başyayla ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Başyayla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA