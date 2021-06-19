Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.02.2021 Tarihli ve 05 Numaralı Kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.02.2021 Tarihli ve 05 Numaralı Kararı

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.02.2021 Tarihli ve 05 Numaralı Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.

1-İlimizde Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanların ürünlerin sulanması, gübrelenmesi, işlenmesi, budanması, ilaçlanması ve hasadının yapılması amacıyla, sabah en geç saat 09: 00'dan önce ikametlerinden ayrılıp tarla/bağ ve bahçelerine gidebilmelerine, 2- Yukarıda belirtilen kişilerin akşam en geç saat 18: 00' e kadar ikametlerine dönebilmelerine, bu saatler dışında araçla şehir içinde bulunmalarının yasaklanmasına, 3-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.02.2021 Tarihli ve 05 Numaralı Kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:16:17. #1.14#

title