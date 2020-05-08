Karaman İl Sağlık Müdürü Kurşun'dan Ayrancı'ya ziyaret

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı ve Başkan Yardımcısı Cemal Korkmaz, Ayrancı ilçesindeki sağlık hizmetlerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmalarını yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı ve Başkan Yardımcısı Cemal Korkmaz, Ayrancı ilçesindeki sağlık hizmetlerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmalarını yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası Kurşun ve yetkililer, Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi yönetici ve personeliyle toplantı yaptı.

Hastane yöneticilerinden ilçede yürütülen sağlık hizmetleri ve filyasyon çalışmaları konusunda bilgiler alan Kurşun, ilçeye bağlı köylerde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer sağlık tesislerinin yatırım ve tadilat işlerini de yerinde inceledi.

Kaynak: AA