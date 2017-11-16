Karaman İl Sağlık Müdürlüğünde Görev Değişimi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.



Sağlık Bakanlığınca Karaman Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Hasan Arslan, görevini İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle eski İl Müdürü Musa Şahin'den devraldı.



Arslan, Sağlık Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda Karaman'daki sağlık hizmetlerini daha üst seviyelere taşımak istediklerini söyledi.



Yaklaşık 11 ay İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Şahin de Karaman'daki sağlık hizmetlerine katkı sağlamak için gayret ettiklerini ifade ederek, Arslan'a yeni görevinde başarılar diledi.