Karaman İl koordinasyon toplantısı yapıldı

Karaman genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin ele alındığı 2021 yılı Haziran ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Karaman genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin ele alındığı 2021 yılı Haziran ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantı Vali Işık'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Işık, il genelinde 2021 yılı içerisinde 209 proje üzerinde çalışıldığını belirterek bu projelerden 65 adet projenin tamamlandığını, 108 adet projenin ise devam ettiğini söyledi.

Projeler konusunda yüzde 55 oranında fiziki gerçekleşme yaşandığını ifade eden Işık, toplam proje tutarının 4 milyar 608 milyon 787 bin 801 lira olduğunu, 2021 yılı harcamasının ise 219 milyon 771 bin 804 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Vali Işık'ın konuşmasının ardından koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kuruluşların il genelinde yaptığı çalışmaları içeren sunumlarını aktarması ve soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, ilçe kaymakamları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Aslan, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin