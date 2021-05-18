Karaman İl Genel Meclisi heyetinden Vali Işık'a ziyaret
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Karaman İl Genel Meclisi heyetinden Vali Işık'a ziyaret

Karaman İl Genel Meclisi heyetinden Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır ve meclis üyeleri Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır ve meclis üyeleri Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Işık'a kabulünden dolayı teşekkür eden İl Genel Meclis Başkanı Çayır, güzel projelerin Karaman'a kazandırılması noktasında el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretleri nedeniyle İl Genel Meclisi Başkanı Çayır ve meclis üyelerine teşekkür eden Vali Işık, Karaman'ın her anlamda daha iyi noktalara gelebilmesi, ilimizin her alanda daha da gelişmesi ve büyümesinin yanı sıra vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için il Genel Meclisi ile birlikte daha güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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