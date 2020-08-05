Karaman güzelleşmeye devam ediyor Karaman Belediyesi şehir genelinde kent estetiğine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla Karaman'ı güzelleştirmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri Tahsin Ünal Mahallesi Şamkapı Caddesi (Şabaniye Camisi Yanı) üzerindeki yolda gerçekleştirdiği çalışmayla alanı daha görsel ve kullanışlı hale getirdi.

Ekipler, bölgede araç trafiğinin tek şeritli olmasından dolayı yayaların yoğun olarak kullandığı caddede yenileme çalışması yapıldığını söyledi. Yetkililer; bölgenin baştan sona ele alındığını, alanın tabanına parke taşı döşenerek süs havuzu yapıldığını böylelikle daha önce kullanışsız ve kötü görüntüsü olan bölgenin bu çalışmayla birlikte daha estetik ve kullanışlı hale getirildiğini, alanın aydınlatma çalışmasıyla özellikle akşamları cazibe merkezine dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: Bültenler