Karaman Günışığı Derneği, yangın mağduru ailenin yaralarını sardı
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Karaman Günışığı Derneği, yangın mağduru ailenin yaralarını sardı

Karaman Günışığı Derneği, yangın mağduru ailenin yaralarını sardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesindeki orman yangını sonrası evleri ve eşyaları yanarak küle dönen aileye Karaman Günışığı Derneği eşya yardımında bulundu.

Mersin'in Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesindeki orman yangını sonrası evleri ve eşyaları yanarak küle dönen aileye Karaman Günışığı Derneği eşya yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Halit Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ilk çıktığı günden itibaren evleri yanan aileler için çalışma başlattıklarını söyledi.

Başlattıkları kampanya kapsamında yangında evi tamamen yanan ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Başkan Özel, şunları kaydetti.

"Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesinde evi yanan yaşlı bir çift olduğu bilgisi üzerine aileye ulaştık. Yaşlı çiftimizin yakınları Bozyazı ilçesinde bir evi tahsis ettiklerini ancak hiçbir eşya olmadığını iletti. Bunun üzerine mobilya, mutfak eşyası, halı, yatak, yorgan, beyaz eşya ve giyim olmak üzere bir evde ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri hazırlayarak ilçeye yolladık. Belirtilen adrese ulaştırılan eşyalar, ilçedeki gönüllerin de yardımıyla yaşlı çiftimiz için tahsis edilen eve yerleştirildi. Öte yandan ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz; mutfak malzemesi, tüp, mobilya, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi hayırseverlerimizden gelen eşyaları da bekletmeden belirlediğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Karamanlı yardımseverlerimize ve eşyaların ulaşımı noktasında desteklerini esirgemeyen Ali Rıza Komisyon'a şükranlarımızı sunuyoruz. El ele verip doğru planlama ile çalıştığımız zaman yaraların daha hızlı sarılacağına inanıyor, yangın bölgesindeki hemşerilerimize ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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