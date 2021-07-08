Karaman Gazeteciler Cemiyeti'nden gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Karaman Gazeteciler Cemiyeti (KGC), bir toplantı çıkışında gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Karaman Gazeteciler Cemiyeti (KGC), bir toplantı çıkışında gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Karaman Adliye Sarayı önünde okunan kınama mesajına saldırıya uğrayan gazeteciler ile meslektaşları da katıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Güley, kendisinin de bulunduğu sırada yapılan saldırının asla kabul edilebilir olmadığını söyledi. Güley, kınama mesajında şunları kaydetti:

"İlimizde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza zaman zaman yaptıkları haberlerden dolayı tehditler ve fiziki saldırılar gerçekleşiyordu. Bizler, gazeteciler olarak uzun zamandır bu tehditlere kulak tıkayıp işimizi doğru ve tarafsız yapmanın gayreti içinde olduk. Basın mensuplarının bu tehditlere pabuç bırakmamasını kabullenmeyen şer odakları, bir meslektaşımızın daha önce evini kurşunladılar. Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine ve günümüz teknolojik imkanlarına karşın olayın halen çözüme kavuşmaması bu tarz saldırılara cesaret vermektedir. Önceki gün Lütfi Elvan Kongre Merkezi'ndeki belediye meclis toplantısını takip eden meslektaşlarımız da toplantı çıkışında saldırıya uğramıştır. Bu menfur saldırıyı orada bulunan yetkili ve yöneticiler film seyreder gibi seyretmiştir. Basın mensuplarına aralıklarla gerçekleştirilen planlı ve organize saldırıların bir an evvel aydınlatılması ve azmettiricilerinin tespit edilmesi en büyük arzumuzdur. Meslektaşlarımıza yapılan tehditlerin kayıtları adli mercilere teslim edilecektir. Meclis toplantısına bu şahısların ne maksatla katıldıkları toplantı sonunda ortaya çıkmıştır. Tehdit ve saldırı ile işimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. Karaman basını olarak hakikatleri yazmaya, gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Basın mensuplarına yönelik kurşunlama ve diğer saldırı olaylarının çözüme kavuşması noktasında devlet büyüklerimizi göreve çağırıyoruz. Karaman Gazeteciler Cemiyeti olarak basın emekçilerine yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meslektaşlarımızın haklarını her platformda korumaya devam edeceğiz. Israrla takipçisi olacağımız bu saldırıların aydınlatılması, faillerin ve azmettiricilerin hak ettikleri cezayı alması için mücadele edeceğiz. Menfur olaylar sonrası cemiyetimizi arayarak üzüntülerini bildiren ve yanımızda olacaklarını beyan eden milletvekillerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine ve hukukçularımıza teşekkür ederiz." - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı