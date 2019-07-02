KARAMAN Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı

Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı

Karaman'da eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüştüğü iddiasıyla lise öğrencisi H.U. (16) adlı kızı karnından bıçaklayan A.B. (16), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaralı H.U. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi. A.B., eski sevgilisi T.B. ile görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, Neden eski sevgilimle çıkıyorsun diyerek tartışmaya başladı. İki genç kız arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.U., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan A.B., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan A.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA