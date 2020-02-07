Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu
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Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu

Ermenek'te yağış sele neden olduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı.

07.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:06
Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu

Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı. Ermenek- Yolu'nda da heyelan nedeniyle göçükler oluştu.

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağış ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur Yolu'nda ise heyelan nedeniyle göçükler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: DHA

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: Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu
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