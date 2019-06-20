KARAMAN Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtuKARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.
Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.
Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel sularında sürüklenen park halindeki otomobil, dere yatağına uçtu. 2 eve su basarken, köyün sokaklarında çamur ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular altında kalırken, 2 sokakta meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri