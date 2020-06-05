KARAMAN Drif atıp, 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, 19 bin 280 lira ceza uygulandı Drif atıp, 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, 19 bin 280 lira ceza uygulandıKARAMAN'da drif atıp, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücü K.B.

Drif atıp, 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, 19 bin 280 lira ceza uygulandı

KARAMAN'da drif atıp, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücü K.B.'ye 'alkollü araç kullanmak, drif atmak, trafik güvenliğini tehkileye sokmak, dur ihtarına uymamak, araç camların flim bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik polisleri, 70 ER 021 plakalı otomobilin drif attığını fark edip, sürücüsü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü K.B. de ihtara uymayıp kaçmaya başladık. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrası sanayi sitesinde önü kesilerek durduruldu. Polise direnen K.B., kelepçelenerek gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatılmak için polis merkezine götürülen K.B., hakkında 'alkollü araç kullanmak, drif atmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak, araç camların film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

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Kaynak: DHA