Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
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Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldıKaraman'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati kurtardı.

04.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:49
Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan görevlisinin dikkati kurtardı. Banka görevlisinin vermesi üzerine gelen , Mercan'ın parayı yollamasını engelledi.

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Mercan'ı, sabah saatlerinde telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Mercan'a, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, parayı vereceği hesap numarasına göndermesini istedi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen İbrahim Mercan eşini de beraberine alıp, hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Mercan'ın sürekli telefonla görüşmesinden ve parayı telefondaki kişinin hesabına göndermek istemesinden şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mercan'a telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek, parayı göndermesini engelledi. Dolandırmaktan son anda kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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: Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
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