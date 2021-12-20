Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (Tehlike Arz Eden Köpek Irkları)

BASIN DUYURUSU 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14 üncü maddesi Hükmü Uyarınca, "American Pitbull terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japonese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" ırkı Köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişi, satışı ve reklamını yapmak yasaklanmış olup bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 üncü maddesinin (I) bendi, kapsamında, "American Pitbull terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japonese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak, belirlenmiş olup "Tehlike Arz Eden Hayvanlar ile İlgili Genelge " 07. 12. 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hayvan sahiplerince, Genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14. 01. 2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklülerine başvurulması gerekmektedir.

www. milliparlar. gov. tr

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