Karaman'dan Suriye'ye Bir Tır Dolusu Gıda Yardımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesince başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır gıda, Vali Fahri Meral'in de katıldığı törenle Suriye'ye gitme üzere uğurlandı.



Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor durumda olan insanlara ulaştırılmak üzere hazırlanan ve gıda malzemelerinden oluşan yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Yapılan konuşmanın ardından yardım tırı, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine dualarla uğurlandı. Törene, Vali Fahri Meral'in yanı sıra Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi Başkanı Ali Osman Cevher katıldı. - KARAMAN