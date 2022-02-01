Karaman'daN Suriye'ye 2 tır kömür yardımı - Haberler
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Karaman'daN Suriye'ye 2 tır kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karaman'daN Suriye'ye 2 tır kömür yardımı

Karaman'ın Ermenek ilçesinden Suriye'ye 2 tır kömür gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinden Suriye'ye 2 tır kömür gönderildi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların desteği ile temin edilen 2 tır kömür dualarla Suriye'ye gönderildi. Tırlar için Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekçi, İlçe Müftüsü Abdullah Özmen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından kömür dolu 2 tır, Hatay'a uğurlandı. - KARAMAN

Karaman'daN Suriye'ye 2 tır kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Karaman, Suriye, Kömür, Yerel, Haber

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