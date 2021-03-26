Karaman'dan Mersin'e giderken kırsal alanda araçları kara saplanan 3 kişiden 2'si kurtarıldı

Karaman'dan Mersin'e gitmek için ağır kış şartlarından dolayı kasımda trafiğe kapatılmış olmasına rağmen kullandıkları Ayrancı-Erdemli kara yolunun Küçükkoraş köyü yakınlarında araçları kara saplanan 3 kişiden 2'si kurtarıldı.

Karaman'dan Mersin'e gitmek için ağır kış şartlarından dolayı kasımda trafiğe kapatılmış olmasına rağmen kullandıkları Ayrancı-Erdemli kara yolunun Küçükkoraş köyü yakınlarında araçları kara saplanan 3 kişiden 2'si kurtarıldı.

Jandarmayı arayan bir kişi, yakınları olan Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak'ın (26) kar nedeniyle trafiğe kapatılan Karaman-Erdemli kara yolunu kullanarak Mersin'e gitmek üzere 24 Mart'ta 16 NJV 16 plakalı arazi aracıyla Karaman'dan yola çıktığını, kendilerine uzun süre ulaşamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan Karaman ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, aracı Ayrancı'ya bağlı Küçükkoraş köyünü geçtikten kara saplanmış vaziyette buldu. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, aracın bulunduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede Keleş ve Bingöl'e ulaştı.

Kırsal kesimde araçlarının kara saplandığını, geceyi araçta geçirdiklerini, cep telefonu çekmediği için sabah araçtan çıkarak yürümeye başladıklarını, Kabalak'ın yardım çağırmak için kendilerinden ayrıldığını anlatan Keleş ve Bingöl, ekiplerce bulundukları yerden alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Keleş ve Bingöl sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede geç saatlere kadar yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Mersin'in Erdemli ilçesi Toros köyü yakınlarında dağlık alanda Ege Kabalak'ın ayak izlerine rastlandı. Bu arada Kabalak'ın bölgede bulunan bir kulübeye girip çıktığı da tespit edildi.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah devam etmek üzere ara verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin