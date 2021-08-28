Karaman'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne övgü

Karaman'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen ve yerli yabancı sporcuların uluslararası standartlarda kamp yapabileceği Erciyes Yüksek...

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen ve yerli yabancı sporcuların uluslararası standartlarda kamp yapabileceği Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi hakkında övgü dolu sözler söyledi. Karaman, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne önem verilirse, 5 veya 10 yıl sonra Avrupa'nın bütün takımlarının geleceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i sporun da merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarla adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunan Yukatel Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman, Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nden övgüyle bahsetti. Karaman, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Projesi'ni, sürecin başından sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ilerde büyük bir popülerlik kazanacağını dile getirdi. Karaman, projeye önem verilirse, 5 veya 10 yıl sonra Avrupa'nın bütün takımlarının geleceğini ve dünyanın en önemli merkezlerden birisinin olacağını belirtti. Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nin gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta en güzel kamp merkezi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç da, Kayseri'nin incisi Erciyes'in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli dağlarından birisi olduğunu söyleyerek, bu kapsamda çalışmalara devam edecekleri söyledi.

Yüksek İrtifa Merkezi'nde teknik adam Karaman'ın da imzası olduğunu da kaydeden Büyükkılıç, "Orada hocamın da imzası var. Konuyla ilgili telefonda konuştuk. 'bu müthiş bir proje' diye karşılık verdi. Uluslararası standartlarda bir proje. Kayseri sporun da merkezi olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karaman'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:11:37. #1.14#

title