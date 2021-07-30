Karaman'dan Çin'e bir yılda 3 bin ton süt tozu ihraç edildi

Karaman'da bulunan 3 süt işleme fabrikasından bir yıl içinde Çin'e 3 bin ton süt tozu satıldı.

Karaman'da bulunan 3 süt işleme fabrikasından bir yıl içinde Çin'e 3 bin ton süt tozu satıldı.

Karaman Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, AA muhabirine, kentte günlük 200 ton süt üretildiğini söyledi.

Amaçlarının koyunu ve elmasıyla anılan ilin büyükbaş hayvancılıkta da söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahinbaş, "İlimizde süt ürünleri üreten büyük firmalar var. Bunların günlük 3 bin tona yakın kapasiteleri var. Üretimimiz bunların kat kat altında. Ülkemizin her yerinden bu fabrikalara günde tankerlerle tonlarca süt gelmekte. Bizler de üretimin artması için üreticilerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl içinde bu firmaların ciddi şekilde Çin pazarına açıldığını vurgulayan Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmalar sonucunda Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl kaldırılmasının ardından ilimizdeki 3 süt firması 3 bin tona yakın süt tozunu Çin'e ihraç etti. Bu rakam her ay artarak devam ediyor. Çin pazarı üreticilerimiz için önemli bir pazar. Yeteri kadar üretim yapılamadığı için gelen talepler karşılanamıyor. Büyükbaş hayvancılık gelişir ve süt üretimi artarsa ihracatımız da buna bağlı olarak artacaktır. Bunun için büyükbaş hayvan üretimine ve yem bitkileri üretimine müdürlük olarak destek oluyoruz."

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde süt ürünleri üretimi yapan Slava Süt Şirketinin Finans Direktörü Sait Köken de 2014 yılının sonlarında faaliyetine başlayan işletmelerinin günlük bin ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Tesislerinde endüstriyel ve son tüketiciye hitap eden ürünler ürettiklerini anlatan Köken, şunları kaydetti:

"Endüstriyel olarak süt tozu, peynir suyu altı tozu, süt proteini, süt proteini konsantresi, son tüketiciye hitap eden ürünler olarak onlarca peynir çeşidi, labne, tereyağı, yoğurt gibi ürünler üretmekteyiz. Hali hazırda bölgesel olarak Uzak Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ihracatımız mevcut. Yaklaşık bir sene önce ülkemizden Çin'e ihraç izni alındıktan sonra Çin'e ilk süt protein tozu ihracatı yapabilen firmalar arasında yer aldık. İhracatımız her ay artarak devam ediyor. Çin'e ayda 200 ile 300 ton arasında süt tozu ve çeşitli süt ürünleri ihracatı yapabiliyoruz. Çin piyasasının ülkemiz süt sektörü için önemi çok büyük. Çin 1,4 milyar nüfusuyla hiçbir zaman gıdada kendine yetecek bir ülke olmayacaktır. Devamlı gıdada dışa bağımlı bir ülke olacaktır. Türkiye bu konuda tarımsal ürün olarak bunların içinde süt ürünleri ihracatı yapabilecek kapasiteye sahip. Çin ciddi bir pazar ama kalite standartları yüksek bir pazar."

Köken, işletme olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve geliştirdikleri yeni ürünlerin ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Özellikle süt sektöründen et sektörüne hitap edebilen sodyum kazeinat gibi bir ürün geliştirdik. Bu ürün salam sucuk sektöründe kullanılan, doğal, kimyasal içermeyen bir ürün. Pastacılık sektöründe kullanılan yeni ürünler geliştirerek piyasaya sürdük. Bunlar yurt içinden ve yurt dışından oldukça fazla talep görüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin