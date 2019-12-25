Karaman'dan büyükbaş hırsızlığına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

25.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:20

Karaman'da büyük baş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 1 kişi Şanlıurfa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre 6 Kasım'da Karaman merkeze bağlı Kameni Köyü'nde C.G isimli şahsa ait 3 adet büyükbaş hayvan çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri 60 plakalı bir kamyonetin olaya karıştığını belirledi.

Kamyonetin Şanlıurfa ilinde ikamet eden M.A.E'ye ait olduğunu tespit eden ekipler Şanlıurfa'ya giderek şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da adliyeye çıkartılan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA