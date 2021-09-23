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Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.G, M.Ö.S, F.Y ve H.G'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 105 gram esrar ve reçeteye tabi 49 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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