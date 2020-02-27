Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

27.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:47

Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum aldıkları M.R.Ö. isimli şahsı takibe aldı. M.R.Ö.'nün 70 AAE 571 plakalı otomobille kentte dolaştığını öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Daha sonra polis ekipleri, şahsı yaşanan kovalamaca sonucu kıstırdıkları sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Polis şahsın üzerinde ve kaçarken attığı 15 paket satışa hazır halde eroin maddesi ile 1 adet bıçak ve 3 adet reçeteye tabii hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Kaynak: İHA