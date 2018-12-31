Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu
Karaman'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karaman'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ç, Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.Ç'yi gözaltına almış, zanlının evinde yapılan aramada 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Kaynak: AA