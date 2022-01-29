Karaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığından şüphelendikleri U.Ç'yi takibe aldı.

Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada 65 gram metamfatemin, 27 gram esrar, 21 adet uyuşturucu hap, 11 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ve ikamette esrar yetiştirmek için sera düzenekleri ele geçirildi.

Yine ekiplerin şüphelenmesi üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 37 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli M.A.Y. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.