Karaman'daki Silahlı Saldırı
Karaman'da parkta oturan gençlerin üzerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Karaman'da parkta oturan gençlerin üzerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Cengiz Ali Y. ile Hayrettin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mümine Hatun Mahallesi 1485 Sokak'taki Avar Parkı'nda oturan gençlerin üzerine 30 Ağustos Perşembe günü otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmış, saldırıda Mustafa Y. (16) başından, Ali K. (19) ve Faruk Ö. (15) sırtından yaralanmıştı.