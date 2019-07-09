Karaman'daki otoparklar doldu taştı

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi:

"Bu araçlar ekonomiye kazandırılmalıdır"

"Araçlarını almak isteyenlere yüzde 50 indirim yapacağız"

KARAMAN - Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, otoparklardaki araçların tamamına yakınının sağlam olduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Karaman'daki otoparklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kaza yapmış araçlar birbirlerini üzerleri ile sokaklara koyulmaya başlandı. Şofönyen ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak kentte en büyük otoparka sahip olduklarını belirterek, "Şuan için Karaman'da faaliyet gösteren otoparklar içinde en büyüğüyüz. Hacizli veya kazalı araçları yedi emin parkımızda bulundurarak onların güvenliğini sağlıyoruz. Şuanda otopark alanımızın doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Parkımızda bin 365 civarında araç bulunuyor. Bunlardan bine yakını motosiklet. Biz bu araçların tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Ancak plakasız veya zamanı geçmiş araçları Makine Kimya Endüstrisi belirli süreden sonra bu araçları bizlerden alarak fabrikaya götürüp tekrardan eritilip demire, bakıra ve gümüşe döndürüyor. Ama bu araçların tekerinden tut aküsüne varıncaya kadar, tamamına yakını çalışır vaziyette. Bizler bu durumları siyasetçilerimize aktarıyoruz. Siyasetçilerimizden Türkiye'deki bu otoparklardaki bağlı araçların tekrar ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmalarını istiyoruz" dedi.

"Aracını almak isteyene yüzde 50 indirim yapacağız"

Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, otopark ücreti nedeniyle araçlarını alamayan araç sahiplerine ücrette kolaylık yapacaklarını da söyledi. Canuylasi, kazalı veya bağlı olan araç sahibi arkadaşlarımız bizlere gelirler ise park ücretinde yüzde 50 indirim yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA