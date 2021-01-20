Karaman'daki organize suç örgütü operasyonu şüphelilerinden 9'u daha tutuklandı
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Karaman'daki organize suç örgütü operasyonu şüphelilerinden 9'u daha tutuklandı

20.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:14
Karaman'daki organize suç örgütü operasyonu şüphelilerinden 9'u daha tutuklandı

Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

Karaman'da 16 Ocak'ta, Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ve 550 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara, görüntülerini de çekerek, şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülmüştü.

Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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